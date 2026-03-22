Російські ЗРК вимирають, як мамонти: Генштаб повідомив про нові удари

Лише за вчорашню добу було атаковано ще два російські комплекси типу "Бук".

Росіяни продовжують швидко втрачати зенітно-ракетні комплекси, які взагалі-то не є "розхідником" на війні. Про нові успішні удари повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму Телеграм.

Зокрема, напередодні підрозділи Сил оборони виявили та вразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" неподалік села Пєрвоє мая у Брянській області РФ.

Окрім того, поблизу села Старопетриківка на окупованій території Запоріжжя був уражений зенітно-ракетний комплекс того ж сімейства – "Бук-М2". Результати влучання наразі уточнюються.

"Разом з тим, українські захисники завдали успішних ударів по логістичному хабу та району зосередження противника поблизу Великої Новосілки на тимчасово окупованій території Донецької області, уразили командно–спостережний пункт в околицях Успенівки, пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля, зосередження живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя, що у Запорізькій області та ще один командно–спостережний пункт ворога на його території, біля Смородіно, Бєлгородської області", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Як писав УНІАН, російські війська розпочали масштабний наступ на український "пояс фортець" у Донецькій області, зокрема активізувавши операції на Лиманському напрямку для подальшого просування на Слов’янськ і Краматорськ.

Наступ супроводжується значним залученням піхоти, техніки та новою тактикою розосереджених атак, а також інтенсивними ударами авіабомбами й дронами для послаблення української логістики та оборони.

Паралельно російські сили нарощують угруповання і удари на напрямках Краматорська та Костянтинівки, готуючи розширення наступу з півдня в межах весняно-літньої кампанії 2026 року.

