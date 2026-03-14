Мінус 'Славянін' та 'Авангард': спецпризначенці ГУР уразили два військові судна РФ (фото)

У ніч проти 14 березня Сили оборони України уразили дві військові одиниці РФ - пором "Славянін" та судно "Авангард", які були основними елементами Керченської поромної переправи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У ніч з 13 на 14 березня майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресора Росії. Внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які противник використовував для ведення злочинної війни проти України", - заявили розвідники.

Зазначається, що вказані судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці ворога. Зокрема, йдеться про транспортування зброї, військової техніки та боєприпасів.

Уточнюється, що у межах операції спецпризначенці воєнної розвідки України спільно з іншими складовими Сил оборони також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарському краї (РФ), який Росія експлуатує для ведення війни проти нашої країни.

Ураження російського флоту - що відомо

Як писав УНІАН, на початку березня Сили оборони України завдали удару по військово-морській базі РФ у Новоросійську, внаслідок чого було уражено фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, росіяни, скоріш за все, відновлять цей фрегат, але велике питання, як вони це робитимуть, враховуючи, зокрема, те, що докування в Азово-Чорноморському регіоні фактично неможливо. Можливо, зазначив речник, росіянам доведеться щось "робити на ходу", або певна частина функціоналу корабля буде недоступною.

