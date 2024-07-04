Сьогодні Росія контролює один квартал міста, відокремлений від решти водним каналом.

Росія змогла захопити східний квартал Часового Яру, який відокремлений від основної частини міста водним каналом. Цей скромний успіх вже коштував Росії життя кількох тисяч солдатів, пише Financial Times.

Українські війська відійшли з найсхіднішої частини міста після того, як її утримання "стало недоцільним". За словами речника ЗСУ Назара Волошина, оборонні позиції там були знищені, тож подальші спроби утримати цей клаптик землі коштували б додаткових втрат.

До російського вторгнення населення Часового Яру становило 12 тисяч осіб, зараз там залишаються менше 600 цивільних, які сидять в підвалах під постійними обстрілами.

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Часів Яр розташований на стратегічній висоті. Далі на захід лежать критично важливі міста Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ і Покровськ. Вони опиняться під загрозою окупації, якщо військам Кремля вдасться перебратися через горб у Часовому Яру.

Українські військові та російські військові аналітики заявили, що сили Москви зазнали значних втрат — ймовірно, у багато тисяч, за підрахунками Києва та аналітиків — під час спроби захопити Часів Яр. Як і під час битви під Бахмутом, який Росія окупувала минулого року після виснажливих місяців боїв і який знаходиться всього в чотирьох милях на схід, російські командири знову застосовують тактику "м’ясного штурму", коли вони посилають піхоту невеликими групами одну за одною для наступу на українські позиції.

За словами солдатів на передовій, останнім часом росіяни використовують мотоцикли, мотобайки, чотириколісні автомобілі та баггі для штурму українських окопів.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, військовий оглядач розкритикував військове керівництво за те, що воно створює нові бригади, яким не вистачає озброєнь, замість поповнення бойових досвідчених бригад. За словами Дениса Поповича, якщо дооснащувати мобілізованими ті бригади, які вже воюють, то новачкам зможуть передавати бойовий досвід люди, які вже його здобули.

Також ми розповідали, що гострий дефіцит систем ППО малого радіусу дії в українській армії викликає тривогу, особливо в контексті очікуваного прибуття винищувачів F-16. Росіяни заявили про результативні удари по трьох українських аеродромах. Принаймні в одному випадку – на аеродромі в Миргороді – Україна справді зазнала втрат, що підтверджується кадрами об’єктивного контролю, знятими російським же безпілотником.

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