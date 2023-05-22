Іван Федоров зазначив, що тепер "гарматне м'ясо" намагаються набрати через оголошення.

Українців, яких росіяни затримують на тимчасово окупованих територіях Запрозької області, кидають рити окопи і на передову. Окупанти придумали новий спосіб набору "гарматного м'яса", пропонуючи високооплачувану"роботу".

Мер Мелітополя Іван Федоров нагадав, що на захоплених українських територіях не діють ніякі закони. Окупанти "заарештованих" людей відправляють рити окопи.

"Останнім часом вони (російські окупанти – УНІАН) почали екстравагантно набирати до своїх лав людей. Окупанти масово розміщують оголошення про те, що їм потрібні охоронці із зарплатою в 200 тисяч рублів і досвідом участі в "СВО". При цьому вказано, що охороняти треба кордони окупованих територій. Ми розуміємо, що це передова. Це використання наших людей, як "гарматного м'яса", - розповів міський голова в ефірі національного марафону.

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Він зазначив, що до таких дій росіяни вдаються через величезні проблеми.

"Тільки за вчора (21 травня – УНІАН) маса позицій ворога на Запорізькому напрямку зазнали втрат. Так, у Бердянську знищили один зі штабів ворогів. Найскладніша ситуація зараз у тимчасово окупованих Токмаку та Молочанську. Вчора, 21 травня, під вечір там прогриміли дуже потужні вибухи, після чого без електрики залишилися жителі Токмака, Молочанська, Енергодар і частина Мелітополя. Разом зі світлом зникла і вода, в деяких населених пунктах досі комунікації не відновили", - пояснив Федоров.

Крім того, він вказав, що росіяни вдалися до старої тактики обстрілу тимчасово окупованих територій та мінування об'єктів критичної інфраструктури.

"В останні тижні ворог сам обстрілює тимчасово окуповані території. Ми цей сценарій вже бачили в Донецькій області. Вони навмисно розганяли паніку і тероризували наших людей. Також ми говорили, що вони мінують нашу критичну інфраструктуру, готуючись до втечі", - підсумував мер Мелітополя.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

Після оголошення про підготовку контрнаступу ЗСУ російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України почали зміцнювати позиції. Так, 19 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни кидають підкріплення в напрямку Бердянська і Волновахи.

21 травня з'явилася інфомація, що у тимчасово окупованому Бердянську Сили оборони України потрапили до штабу одного з підрозділів російських загарбників.

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