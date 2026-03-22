Росія розпочала весняно-літній наступ на Донеччині з двох напрямків, – ISW

Росіяни змінюють тактику, переходячи від атак механізованими колонами до використання техніки по різних напрямках наступу одночасно.

Російські війська розпочали запланований на весну-літо 2026 року наступ на український "пояс фортець", головну лінію оборони України в Донецькій області. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Напрямок Лимана

"Російські війська розпочали наземні операції в напрямку Лимана з метою просування до Слов'янська, північного краю Фортечного поясу, з північного сходу, ймовірно, для створення умов для подальшого наступу на Слов'янськ зі сходу та південного сходу на наступних етапах", – йдеться у звіті.

Лиман є ключовим опорним пунктом на шляху до Слов'янська і може слугувати опорним пунктом для російських зусиль із захоплення як Слов'янська, так і Краматорська.

Так, українські військові повідомили, що російські війська 19 березня провели наступ на семи напрямках, задіявши понад 500 піхотинців, десятки бронемашин і понад 100 мотоциклів, баггі та всюдиходів. Цей наступ за масштабом значно перевершує більшість російських механізованих наступальних операцій за останні місяці.

Представник української механізованої бригади, що діяла в напрямку Лимана, зазначив, що російські війська посилюють тиск на українські сили за рахунок використання великої кількості піхоти та техніки, а також адаптують свою тактику, переходячи від атак механізованими колонами до розсередточення техніки по різних напрямках наступу одночасно. Він додав, що російські війська також проводять більше ударів керованими плануючими бомбами КАБ-3000, дронами типу "Ланцет" та "Молнія" у напрямку Лимана.

"Ці авіаудари та удари безпілотників, ймовірно, є продовженням російської кампанії повітряного перехоплення на полі бою в напрямку Лимана, метою якої є ослаблення української логістики та оборонних можливостей перед наземними операціями, щоб дозволити російським військам швидше та легше просуватися територією", – зазначають в ISW.

Напрямок Краматорська та Костянтинівки

Крім того, зазначають аналітики, російські війська також створюють умови для посилення наземних операцій у напрямках Краматорська та Костянтинівки з метою наступу на "пояс фортець" з півдня.

Так, прес-секретар 11-ї армійської роти України підполковник Дмитро Запорожець 21 березня повідомив, що російські війська активно перекидають особовий склад до Костянтинівки; посилюються удари з безпілотників, підведено бронетехніку та іншу техніку; подвоєно артилерійські та тактичні авіаційні удари в напрямку Краматорська.

"Російські війська посилюють наземні штурми та удари, а перекидання важкої техніки та військ до лінії фронту, ймовірно, спрямовано на створення умов для весняно-літнього наступу 2026 року та розширення наземних операцій з півдня "поясу фортець", зазначають в ISW.

Російські війська також проводять кампанію повітряного перехоплення на південному кінці "поясу фортець", принаймні, з кінця лютого 2026 року, в рамках підготовки до майбутньої кампанії, завдаючи ударів по основних українських наземних лініях зв'язку в цьому районі та населених пунктах у безпосередній близькості від Краматорська.

Речник 11-го армійського корпусу Збройних сил України Дмитро Запорожець розповів, що росіяни поставили собі за мету захопити Костянтинівку Донецької області до травневих свят.

Також у DeepState повідомили, що росіяни захопили Платонівку в Донецькій області та просунулися поблизу низки населених пунктів.

