Там зазначили, що БПЛА керують дистанційно, зокрема, через контрабандні "Старлінки".

Російські загарбники фактично щодня атакують українські міста своїми ударними дронами типу "Шахед". Однак противник навчився використовувати їх і для розвідки.

Як повідомляє у Telegram керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, російські "шахеди" тепер можуть робити фото. Одне таке він навіть продемонстрував.

За словами керівника ЦПД, значна кількість БПЛА загарбників для розвідки не має бойової частини.

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"Росіяни опублікували кадри з камери "Шахеда". Як я і говорив раніше, РФ використовує "Шахеди" зараз також в якості розвідників, окрім цього значна кількість з них летить без бойової частини і керується дистанційно (контрабандні Старлінки, в тому числі)", - написав він.

Водночас Коваленко заспокоїв, що все більше "шахедів" збиватимуться українськими дронами.

Війна в Україні - атаки "шахедів"

Авіаексперт Анатолій Храпчинський заявив, що Росія намагається ускладнювати роботу засобам протиповітряної оборони. За його словами, РФ масштабувала виробництво своїх ударних безпілотників, а її БпЛА "Гербера" та інші засоби імітують роботу "шахедів".

Військовий оглядач Денис Попович додав, що загарбники почали запускати ударні дрони-камікадзе "Шахед" на вищих висотах. В ISW зазначали, що раніше "шахеди" були дуже повільними, складними в маневруванні та могли літати лише на низьких висотах.

У зведеннях Повітряних сил ЗСУ щодо атак РФ все частіше з'являється термін "локаційно втрачені" БПЛА. Як пояснив член Громадської ради при Державній службі Богдан Долінце, це означає, що ціль зникла з радарів, і є три сценарії, чому це могло статися.

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