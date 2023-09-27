Знищено 6 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс С-300 та два безпілотники.

Сили оборони Україна за поточну добу уразили чергову партію техніки російських загарбників. Під удар українських військових потрапив ЗРК С-300.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних безпілотних літальних апарата оперативно-тактичного рівня", - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Крім того, українськими підрозділами ракетних військ нанесено ураження по зенітно-ракетному комплексу С-300 та шість артилерійських засобах противника.

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При цьому, ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті - останні новини

Українські військові продовжують операцію південніше Бахмута. Зокрема, Сили оборони зберігають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка та знищувати усю російську техніку, яка нею пересувається.

Також речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що окупанти на Лимано-Куп’янському напрямку фронту формують штурмові загони. Ворог сподівається пробити оборону ЗСУ і обстрілює українські позиції з максимальних дистанцій.

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