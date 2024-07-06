Сили ППО збили 24 ворожих БПЛА.

Сьогодні вночі окупанти завдали удару 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Криму та Курської області, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що українським захисникам вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

"До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про наслідки атаки

Повідомляється, що ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини, були знеструмлені населені пункти області у кількох районах. Крім того, за повідомленням Сумського водоканалу, у зв'язку зі знеструмленням тимчасово була припинена подача води в місто.

Російські атаки по Україні

У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА, сили ППО збили всі ворожі безпілотники. У Макарівській громаді Київської області уламки збитих російських "шахедів" впали на приватні будинки і автомобіль.

Вдень 5 липня росіяни скинули на Селидове дві керовані авіабомби, загинули щонайменше 5 людей, ще 8 отримали поранення.

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