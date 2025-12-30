Українським військовим втричі збільшать виплати, - Сирський

Також наразі готують нові контракти для військових, де будуть визначені строки проходження військової служби.

Міністерство оборони України розробляє оновлені контракти для військовослужбовців, які передбачають підвищене грошове забезпечення та визначені строки проходження служби, повідомив в інтерв'ю 24 каналу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський розповів, що розробкою нових контрактів займається Міністерство оборони разом з Генштабом та іншими зацікавленими структурами. Окрім цього, все відбувається під особистим наглядом президента України.

За словами головнокомандувача ЗСУ, нові контракти міститимуть конкретні терміни, а грошова винагорода буде значно більшою, ніж зараз.

"Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в три рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігати премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту. Я так розумію, що він вже десь на виході", - розповів Сирський.

Раніше УНІАН повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що вказана у мирному плані США чисельність української армії у 800 тисяч задовольняє країну й гарантуватиме відсіч збройній агресії у разі її поновлення. При цьому, Сирьский поділився, що Україні пропонували зменшити чисельність своєї армії до 600 тисяч. Що стосується можливого виведення ЗСУ з Донецької області, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в переговорах беруть участь військові, а також керівництво держави, тому всі рішення ухвалюватимуть обґрунтовано. Сирський додав, що це тільки один з варіантів.

Також ми писали, що на думку Сирського, розв'язання проблеми самовільного залишення частини (СЗЧ) в Україні - це комплекс загальнодержавних заходів. Він зауважив, що над цим питанням повинні працювати не тільки військові, а й голови обласних районних адміністрацій. Головнокомандувач ЗСУ додав, що військові мають забезпечити комфортний та безболісний перехід людини з цивільного життя до військового. Сирський навів дані, що багато випадків СЗЧ в навчальних центрах, тому особливу увагу треба приділяти процесу підготовки військових.

