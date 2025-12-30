Українським військовим втричі збільшать виплати, - Сирський

Міністерство оборони України розробляє оновлені контракти для військовослужбовців, які передбачають підвищене грошове забезпечення та визначені строки проходження служби, повідомив в інтерв'ю 24 каналу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Сирський розповів, що розробкою нових контрактів займається Міністерство оборони разом з Генштабом та іншими зацікавленими структурами. Окрім цього, все відбувається під особистим наглядом президента України.
За словами головнокомандувача ЗСУ, нові контракти міститимуть конкретні терміни, а грошова винагорода буде значно більшою, ніж зараз.
"Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в три рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігати премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту. Я так розумію, що він вже десь на виході", - розповів Сирський.
Мобілізація в Україні: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що вказана у мирному плані США чисельність української армії у 800 тисяч задовольняє країну й гарантуватиме відсіч збройній агресії у разі її поновлення. При цьому, Сирьский поділився, що Україні пропонували зменшити чисельність своєї армії до 600 тисяч. Що стосується можливого виведення ЗСУ з Донецької області, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в переговорах беруть участь військові, а також керівництво держави, тому всі рішення ухвалюватимуть обґрунтовано. Сирський додав, що це тільки один з варіантів.
Також ми писали, що на думку Сирського, розв'язання проблеми самовільного залишення частини (СЗЧ) в Україні - це комплекс загальнодержавних заходів. Він зауважив, що над цим питанням повинні працювати не тільки військові, а й голови обласних районних адміністрацій. Головнокомандувач ЗСУ додав, що військові мають забезпечити комфортний та безболісний перехід людини з цивільного життя до військового. Сирський навів дані, що багато випадків СЗЧ в навчальних центрах, тому особливу увагу треба приділяти процесу підготовки військових.