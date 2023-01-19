Українські військові успішно "мінуснули" кілька десятків окупантів та три танки.

Російські військові спробували піти в наступ в Запорізькій області. Сили оборони України скоротили чисельність армії РФ на 30 осіб.

"Давно анонсований російськими пропагандистами "наступ" 58-ї армії ворога на Запорізькому напрямку лише зменшує кількість його особового складу та техніки. Низька підготовка і взаємодія між підрозділами противника швидше нагадує самогубство, ніж наступальні дії", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

При цьому українські військові зазначили, що росіяни буквально йдуть на самогубство, адже тактика російських командирів робить з них та техніки легкі мішені для ЗСУ. В результаті провального штурму у окупантів стало менше на 30 осіб та на три танки.

Відео дня

Ситуація в Запорізькій області - що відомо

Частина території Запорізької області на даний момент окупована Російською Федерацією. При цьому загарбники продовжують тероризувати місцевих жителів, завдаючи ракетні та артилерійські удари по підконтрольній Україні частині області.

Колаборант Євген Балицький якось заявив про наміри росіян "звільнити" всю Запорізьку область вже навесні. Про новий наступ окупантів попереджала також українська розвідка.

Поки що окупанти стягують техніку, а українські захисники активно ліквідовують живу силу та техніку ворога, а також готуються до контрнаступу.

Вас також можуть зацікавити новини: