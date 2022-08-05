В окупантів серйозні проблеми з бойовим складом.

Російські окупанти відчувають гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для своїх підрозділів, які зазнають втрат внаслідок ведення війни в Україні.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та хоч якось мотивованого поповнення для підрозділів, що зазнають втрат внаслідок ведення війни в Україні", - йдеться у зведенні.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний штаб Збройний Сил України оновив дані про загальні бойові втрати. З 24 лютого ворог втратив близько 41650 військових, 150 осіб ліквідовано за останню добу.

Також в Міноборони заявили, що Україна та Росія готуються до початку надзвичайно активної фази бойових дій на півдні.

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