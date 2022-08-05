Російські окупанти відчувають гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для своїх підрозділів, які зазнають втрат внаслідок ведення війни в Україні.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
"Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та хоч якось мотивованого поповнення для підрозділів, що зазнають втрат внаслідок ведення війни в Україні", - йдеться у зведенні.
Як повідомляв УНІАН, Генеральний штаб Збройний Сил України оновив дані про загальні бойові втрати. З 24 лютого ворог втратив близько 41650 військових, 150 осіб ліквідовано за останню добу.
Також в Міноборони заявили, що Україна та Росія готуються до початку надзвичайно активної фази бойових дій на півдні.