Вже вдалося евакуювати з Маріуполя близько 150 тис. осіб.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляє, що близько 120 тисяч жителів очікують на евакуацію, ще близько 60 тис. громадян - у населених пунктах навколо міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу у Львівському медіацентрі "Україна".

"Зараз вже в підконтрольну частину нашої держави виїхало з міста десь 150 тисяч населення. У місті сьогодні, на жаль, залишається і чекає евакуації приблизно понад 100 тисяч населення, десь 120 тисяч населення. Навколо міста також люди зібралися і чекають цієї евакуації - десь ще 60 тисяч населення", - заявив Бойченко.

Також міський голова зазначив, що у РФ немає мети залучати будь-яку міжнародну місію до евакуації.

"Тому що Червоний Хрест або якась турецька місія, або французька місія, або церква, якщо вони приїдуть в місто, то побачать ті злочини, які вчинила Російська Федерація в Маріуполі. Це десятки загиблих мирних жителів. Це зруйновані лікарні. Це зруйноване бомбосховище драматичного театру, де знаходилися люди", - підкреслив він.

За словами мера, ця війна Росії називається геноцидом російськомовного населення Маріуполя.

"Це сьогодні та війна, яку розпочав військовий злочинець Путін проти нашого суспільства, проти нашої нації. І єдине, що йому вдалося в цій спецоперації - це знищити місто Маріуполь, це знищити українців в Маріуполі", - сказав Бойченко.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

З перших днів вторгнення Маріуполь став найболючішою точкою України. Місто постійними обстрілами, домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У місті гуманітарна катастрофа.

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