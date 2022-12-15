На усіх напрямках фронту наші захисники нищать ворога.

Українські військові нищать російських окупантів різним калібром з усього наявного озброєння.

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Як наголосили у Міноборони України, на фронті використовують озброєння калібру від 5,45 до 203 мм.

"Зброя – різна, мішень – спільна. Для рашистів не шкода ніяких "подарунків"! На усіх напрямках фронту наші захисники нищать ворога! Вони знають заради чого стоять, тому не втомилися боротися. І ви не втомлюйтеся підтримувати наших воїнів, які наближають день великої Перемоги!" - наголосили у відомстві.

На світлинах, які опублікували в Міноборони, – українські "титани" із різних підрозділів, які тримають фронт вздовж усієї лінії зіткнення.

Війна в Україні: що варто знати

Як писав УНІАН, ЗСУ продовжують "кришити" окупантів. Так, станом на 14 грудня загальні бойові втрати противника серед особового складу склали близько 96 тисяч. З них 740 осіб ліквідовано за останню добу.

9 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація залишається важкою на ключових напрямках Донбасу – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.

Своєю чергою капітан Нацгвардії України Петро Кузик повідомив, що окупанти "кладуть" неймовірну кількість особового складу.

Раніше УНІАН писав, що Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 міліметри та 122 міліметри у промислових масштабах.

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