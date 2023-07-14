Мобілізованих громадян Росії, зокрема, шантажують, поділилася заступник міністра оборони України.

У липні в з’єднаннях і військових частинах російських окупаційних військ, які перебувають на тимчасово окупованій території України, почали примушувати мобілізованих військовослужбовців до підписання контрактів про проходження військової служби у збройних силах Російської Федерації.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram. Із застосуванням метода "батога" і "пряника" мобілізованих росіян примушують підписати контракт.

Заступник міністра оборони України зазначає, що командири російських окупантів, у випадку відмови підписання контрактів, вдаються до шантажу підлеглих та прямих погроз утримання їх на передовій без ротації.

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Вона повідомила, що також придумали для мобілізованих своєрідне заохочення. "Як заохочення щодо мобілізованих, які погодилися, застосовується звільнення від виконання службових обов’язків на 1-2 доби (так звані вихідні), що є доволі ефективним чинником в умовах відмови командирами надання відпусток, в тому числі за сімейними обставинами", - зазначила Маляр.

Вона вважає, що таким чином військове керівництво країни-агресора намагається створити для Кремля "втішну" статистику щодо темпів набору на контрактну військову службу.

Цікаві новини України про війну - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, російська влада кидає на війну проти України не тільки ув'язнених, а й наркоманів і хворих.

10 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на одному з полігонів в Алтайському краї нарахували понад 300 таких "новобранців", які підписали контракт зі збройними силами РФ. Серед новобранців є особи з-поміж колишніх ув'язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит. При цьому наголошувалось, що більшість "новобранців" звернулися до медичних установ, щоб відстрочити відправку в райони бойових дій на території України.

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