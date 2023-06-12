Напередодні російський міністр оборони зобов'язав добровольців укласти контракт з МО.

Чеченські добровольці із загону "Ахмат" підписали контракт з Міноборони РФ для офіційного ведення служби в лавах російської армії під час війни в Україні.

Як повідомили в МО РФ, підписання контракту між відомством і добровольчим загоном "Ахмат", підготовленим російським університетом спеціального призначення, пройшло в рамках реалізації наказу міністра Сергія Шойгу.

Контракт визначає "правове регулювання і діяльність добровольчих підрозділів "Ахмат" в зоні проведення "спеціальної військової операції", а також поширення на добровольців і членів їх сімей встановлених державою заходів соціального захисту і підтримки", інформує відомство країни-агресора.

Підписантами виступили заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковник Олексій Кім і директор Російського університету спецназу Адам Дашаєв.

Указ Шойгу про добровольців - що потрібно знати

Напередодні російський міністр оборони Сергій Шойгу зобов'язав добровольців, в тому числі, найманців ПВК "Вагнер", укласти контракт з МО - для офіційного ведення служби в лавах російської армії. Це нібито було потрібно для отримання добровольчими загонами "правового статусу". Термін, до якого це потрібно зробити, - 1 липня.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин жорстко відповів Міністру оборони. Він заявив, що "вагнерівці" не підписуватимуть контракти з Міноборони РФ. За його словами, причиною відмови є те, що накази Шойгу поширюються тільки на співробітників відомства і військовослужбовців, якими "вагнерівці" не вважаються. Пригожин також припустив, що після його відмови Міноборони може перестати постачати боєприпаси ПВК.

Бойовик Ігор Стрєлков-Гіркін назвав ситуацію, яка склалася, військовим заколотом.

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