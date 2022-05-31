Окупанти намагалися провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман, зазнали втрат, відступили.

Армія Російської Федерації проводить штурмові дії на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках, готують наступ на Лиманському.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман, зазнав втрат, відійшов", - йдеться в повідомленні.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку російські війська вели бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху не має, бойові дії тривають.

"На Донецькому напрямку противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, запекла битва за Донбас триває. Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька та закріплюються у Лимані.

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