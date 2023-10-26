У парламенті натякнули, що на полі бою від ув'язнених може бути не користь, а серйозна шкода.

Мобілізація ув'язнених українців може бути ризикованою справою, але останнє слово в цьому питанні має бути за військовими.

Про це заявив член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю "Українській правді". "В одну з бригад мобілізували людину, яка деякий час перебувала в місцях позбавлення волі. З ним були проблеми - він вживав наркотичні речовини. І стався інцидент, коли він поводився неадекватно: перебуваючи на посту зі зброєю, в стані наркотичного сп'яніння поранив двох військовослужбовців", - розповів він деталі.

Рахманін уточнив, що після події командир цієї військової частини, дуже ретельно перевіряв особисті справи поповнення і, якщо люди були з судимостями, то намагався тримати їх якнайдалі від зброї і виконання бойових завдань. "Вони для нього - вже група ризику", - зазначив він.

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Саме тому, як зазначив Рахманін, військові самі повинні визначити, чи потрібна їм на фронті така категорія людей і як вони повинні їх використовувати.

Мобілізація в Україні

В даний час немає необхідності посилювати мобілізаційні заходи в Україні, заявив представник президента у Верховній Раді, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федір Веніславський.

За його словами, на даний момент в рамках вже оголошеної в країні мобілізації територіальні центри комплектації забезпечують заповнення втрат української армії на полі бою.

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