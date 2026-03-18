У Росії несподівано визнали ефективність далекобійних ударів ЗСУ: в чому причина

У Росії визнають, що "жоден регіон не може почуватися в безпеці".

Російські топ-чиновники раптово почали визнавати зростаючу ефективність української кампанії дальніх ударів по російській оборонно-промисловій базі, зокрема вглиб російської території. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив, що кількість українських авіаударів (як ударів безпілотників, так і ракетних ударів) по "інфраструктурі" на території всіх суб’єктів Російської Федерації у 2025 році збільшилася майже в чотири рази, досягнувши 23 000 проти 6200 у 2024 році.

Шойгу також заявив, що українські сили отримали можливість завдавати авіаударів по цілях в Уральському регіоні і що цей регіон тепер знаходиться в "зоні безпосередньої загрози".

"Шойгу заявив, що жоден регіон Росії не може почуватися в безпеці, і що ситуація на Близькому Сході посилює загрозу терористичних атак проти критично важливої російської інфраструктури", – зазначається у звіті.

Аналітики ISW вказують, що таке визнання Шойгу щодо підвищеної ефективності українських ударів є примітним, оскільки зазвичай російські чиновники применшують їхні наслідки.

Водночас такі заяви можуть бути спрямовані на те, щоб підкреслити, що наслідки війни зачіпають всю Росію, а не лише прикордонні регіони поблизу лінії фронту, потенційно для виправдання майбутньої поетапної мобілізації та триваючих масштабних відключень інтернету, вважають в ISW.

Удари ЗСУ по Росії

10 березня Сили оборони завдали удару по російському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел", який виробляв системи управління всіх видів ракет Росії.

Крім того, на початку березня в чорноморському порту Новоросійськ після атаки дронів був уражений російський фрегат "Адмірал Ессен". А в ніч на 2 березня СБУ спільно з Силами оборони уразила морський тральщик "Валентин Пікуль". Також серйозних пошкоджень зазнали протичовнові кораблі "Єйськ" і "Касимов".

