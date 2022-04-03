Також зруйновані 273 мости.

З дня повномасштабного вторгнення РФ в Україні вже зруйновано 13% доріг.

Про це заявив перший заступник Укравтодору Андрій Івко в Українському медіа центрі.

Так, з 24 лютого зруйновано 23 зі 170 тисячі кілометрів доріг.

Крім того, знищено 273 мости, шляхопроводи тощо.

"Загальна сума, яку ми вже підрахували, становить 874 млрд грн. Іншими словами, це сума на відновлення зруйнованих у часи війни техногенних споруд та доріг, у тому числі 835 млрд грн на дороги, 39 млрд грн на мости", — сказав Івко.

Як писав УНІАН, збитки, завдані російськими військами одному лише Миколаєву, сягнули вже 84 млн гривень.

Втрати України від повномасштабної воєнної агресії Росії з урахуванням і вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, і майбутніх втрат у наступні роки перевищують $1 трлн

За підрахунками Мінфіну, за місяць воєнних дій українська держава витрачає приблизно 10 мільярдів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: