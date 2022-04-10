Побратими обіцяють помститися за його смерть та розповіли, що герой особисто знищив кілька одиниць техніки окупантів.

У бою з російськими окупантами загинув герой-десантник Володимир Балюк. Він обіймав одну з ключових посад у бойових підрозділах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

Про це повідомляє командування ДШВ ЗСУ.

Герой загинув 5 квітня на півдні України під час бою з переважальними силами противника.

"У бою він особисто знищив дві ворожі БМД та чимало живої сили противника... "Балу", ми завжди будемо тебе пам’ятати! Ми помстимося за тебе, брате!", - йдеться в повідомленні.

У командуванні ДШВ ЗСУ зазначили, що сержант Балюк був взірцевим представником сучасного сержантського корпусу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. У нього була висока професійна підготовка, чималий бойовий досвід та участь у міжнародних навчаннях.

Він був головним сержантом десантно-штурмової роти.

Як повідомляв УНІАН, раніше військовослужбовці бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" провели в останній політ підполковника Єрка В'ячеслава Володимировича.

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