Оточення Мирнограда: військовий сказав, як ворог хоче це здійснити

Він зазначає, що ворог зібрав біля міста понад 10 підрозділів.

Росіяни навколо Мирнограда (Донецька область) зібрали дуже велике угрупування своїх військ з тим, щоб перерізати логістику Сил оборони і оточити місто. Про це в ефірі Київ 24 сказав Роман Писаренко, начальник відділення комунікацій 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"Росіяни зібрали дуже велике угрупування військ навколо Мирнограда - понад 10 підрозділів – це, як окремі бригади, так і окремі, полки, - і всіма силами намагаються накопичитись з усіх сторін - це і західна частина, і східна, і південна, і північна, з тим, щоб максимально перерізати українську логістику і оточити наші війська", - наголосив він.

За його словами, 79 ОДШ Таврійська бригада виявляє і знешкоджує малі штурмові групи, які намагаються перерізати логістичні маршрути Сил оборони України.

Писаренко визнає, що українська логістика біля міста зараз є надзвичайно складною.

"Росіяни постійно влаштовують засідки, садять дрони – ждуни на логістичних маршрутах", - зазначив він.

При цьому додав, що і українські військові постійно ведуть аеророзвідку, щоб виявити логістичні маршрути ворога і нанести вогневе ураження по них.

Мирноград - що там відбувається

Як повідомляв УНІАН, українські підрозділи досі утримують позиції на півночі Мирнограда, але на півдні міста окупанти вже впевнено облаштувалися та закріпилися.

Джерело УНІАН серед військовослужбовців, обізнане в ситуації у Мирнограді, розповіло, що ситуація критична, в південній частині Мирнограду росіяни закріпилися та завели свою артилерію. Зазначалося, що на півночі у нас є позиції, але далі вже складніше стримувати противника.

Зазначалося, що по Мирнограду, як і по Покровську, діють одні з кращих російських підрозділів безпілотних систем – "Архангели" та "Рубікон". Противник почав використовувати для обстрілів наших позицій не тільки FPV, а й бомбери.

