З наближенням зими підтримка бойового духу військових стає викликом для обох сторін.

З наближенням холодів війна між Україною і Росією швидко переростає у війну на моральне виснаження, оскільки військові з обох сторін втомлені психологічно й фізично, а деякі українські підрозділи перебувають на передовій від самого початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише The Washington Post.

Кілька місяців тому, коли українська армія намагалася прорвати лінії оборони РФ у Херсонській області, бійці 60-ї окремої піхотної бригади зуміли заволодіти російською рацією Motorola, щоб послухати ворожі переговори. За словами українських захисників, вони сміялися з позивних росіян, коли прослуховували переговори окупантів. Один із російських загарбників називав себе "Майданом".

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Утім подив в українських бійців викликали і постійні скарги ворога. Так, один із російських солдатів якось розповів, що його не годували протягом всього дня. На День незалежності України 24 серпня по захопленій рації було чути, як росіянин розповідав про те, що це була річниця, "коли їх всіх надурили".

"Вони деморалізовані. Це зрозуміло по тону їхніх голосів і тому, що вони говорять", – наводить WP слова 24-річного українського бійця 60-ї окремої піхотної бригади з позивним "Порох".

Проте, як зазначають у виданні, українські солдати теж втомлені фізично і морально, незважаючи на високу мотивацію захищати свою країну від російських окупантів. Деякі підрозділи безперервно беруть участь у боях з самого початку російського вторгнення 24 лютого.

Водночас командири побоюються, що продуктивність військ погіршиться, якщо менш досвідчені сили прийдуть на заміну. З наближенням зими підтримувати бойовий дух бійців стає викликом для обох сторін. Тож протистояння між Україною та Росією швидко переростає у війну на моральне виснаження.

Як пише The Washington Post, різниця між нинішньою війною і тим, що відбувалося на Донбасі впродовж попередніх 8 років, полягає в тому, що солдати могли брати відпустки і залишати фронт. Ротації відбувалися регулярно, а у контрактах бійців була вказана дата закінчення служби.

"Якщо людина знає, що їй треба відслужити 9, 12 чи 16 місяців, вона може підготуватися фізично і психологічно. Зараз ми не знаємо, коли повернемося додому. Деякі люди були мобілізовані і ніколи взагалі не служили. Вони не були готові до таких боїв", – поділився 32-річний лейтенант із позивним "Історик".

Незважаючи на це, українські військові впевнені, що психологічна війна грає на їхню користь.

Війна в Україні: що зміниться з настанням холодів

Військовий експерт Петро Черник вважає, що якщо взимку температура повітря дозволить ґрунту промерзнути, можна очікувати на досить активну фазу війни в Україні. Проте якщо зима буде теплою, то кінцева фаза бойових дій розпочнеться, щойно ґрунт знову стане придатним для пересування важкої техніки не лише дорогами, а й полями.

Водночас аналітик Defense Express Сергій Згурець висловив упевненість у тому, що Росія неспроможна забезпечити свою армію всім необхідним для ведення війни у зимовий період часу.

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