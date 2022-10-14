Диктатор повірив у власну пропаганду, впевнений експерт.

Російський диктатор Володимир Путін серйозно прорахувався щодо України, повіривши власній пропаганді.

Про це в ефірі каналу FREEДОМ заявив російський політолог Аббас Галямов.

За його словами, рано чи пізно виробник пропаганди стає її споживачем. Так сталося й з Путіним. Він прорахувався у двох речах. По-перше, він недооцінив Україну та українців. По-друге, недооцінив особистість Зеленського.

"Він опинився в заручниках свого успіху 2014 року. Враховуючи те, що тоді він достатньо легко віджимав Крим, він сприйняв це як доказ того, що українці такі - неспроможні чинити опір. Він не зрозумів, що це не характеристика українців як соціуму. Це була характеристика того історичного періоду. Україна щойно пережила революцію. Влада ще не була консолідованою. Влада розподілялася між великою кількістю політичних гравців. Не було повноцінного суб'єкта в особі держави. Політична система була напіврозібраною, вона збиралася. В цей момент Путін Крим віджимав, не зрозумівши, що його успіх пов'язаний з історичним періодом, подумав, що українці завжди такими будуть. Він не зрозумів, що пройшли роки. Україна вже - держава, легітимна в очах своїх громадян", - зазначив Галямов.

Політолог зауважив, що Путін зрівняв українців з росіянами, які лише на словах "патріоти", але від автоматів та мобілізації ховаються.

Путін думав, що Зеленський такий, як він та його оточення, для яких влада - механізм заробітку та розподілу грошових потоків.

"Зеленський зовсім з іншого тіста виявився. Це була друга стратегічна помилка Путіна", - додав він.

Галямов зауважив, що Путін дійсно раціональний гравець. Він досить цинічно намагається досягти цілей в Україні. На його переконання, "денацифікація" та "демілітаризація" України - це інструментальні цілі Путіна, якими він виправдовує вторгнення. Насправді до війни його підштовхнула криза легітимності в Росії. Його рейтинги постійно падали.

"Проблема його полягала у тому, що росіяни перестали звертати увагу на зовнішню політику. Вона їм набридла. Вони почали цікавитися внутрішньою політикою і зрозуміли, що аргументів, чому Путін повинен правити вічно, нема. Економіка помирає, рівень життя падає, корупція, соціальна нерівність... Рейтинги пішли вниз. Йому потрібна була зовнішня ескалація. Якби не було України та НАТО, він знайшов би когось іншого. Докопався б до Грузії, до Прибалтики", - пояснив Галямов.

Стан і позиції Путіна: що відомо

Поразки на фронті значно змінили настрої в оточенні російського диктатора Володимира Путіна. Критики щодня стає більше, а президент РФ змушений захищатися, побоюючись фізичного знищення.

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Генерал і екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів, коли Путін випускає свого двійника.

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