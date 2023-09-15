Окремою темою сторони обговорили ситуацію в Чорному морі.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч із американськими та британськими партнерами.

Як повідомив Залужний у Телеграм-каналі, під час зустрічі обговорювали широке коло питань. "Детально ознайомив союзників із оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій", - розкрив деталі Головнокомандувач.

Крім того, сторони обговорили потребу ЗСУ в снарядах, озброєнні та військовій техніці. "Чекаємо на хороші новини", - анонсував Залужний.

Також, за його словами, сторони зупинилися на питаннях посилення української протиповітряної оборони, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.

"Окремою темою розглянули ситуацію в Чорному морі", - додав Залужний.

Ситуація у Чорному морі

Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко прокоментував те, як ЗСУ вдалося вперше в історії уразити крилатою ракетою російський підводний човен "Ростов-на-Дону" на судноремонтному заводі в Севастополі.

Нагадаємо, вранці 13 вересня у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що у Севастополі уражені два російські кораблі. Йшлося про результати нічної атаки на Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе.

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