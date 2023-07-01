Відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ бійцям не потрібно повертатися до військової частини.

Пораненим військовослужбовцям суттєво спрощено порядок реалізації постанов ВЛК. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

Як пояснила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр, відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ бійцям не потрібно повертатися до військової частини.

На період війни воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до ТЦК та СП, де з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби.

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Інформацію про процес проходження ВЛК можна знайти на веб-порталі https://turbota.mil.gov.ua.

ВЛК в Україні - головне

Наприкінці травня 2023 року українська влада підтримала створення військово-лікарських комісій (ВЛК) на базі державних і комунальних медзакладів. Також військовим спростили оформлення довідки про обставини травматизації.

Це сталося після того, як мережею прокотилась низка скандалів, у яких бійці скаржилися на складнощі в оформленні довідок у ВЛК, зокрема - через брак фахівців - на величезні черги, у яких військові та призовники були вимушені стояти по 5 годин.

Електронну чергу до ВЛК вже запустили у багатьох містах.

За словами адвоката Тараса Никифорчука, оскражити висновки ВЛК можна у досудовому і судовому порядку. Юрист дав чітку інструкцію, як це зробити найкраще.

2 травня 2023 року Верховна Рада продовжила воєнний стан і, відповідно, загальну мобілізацію. Уповноважені особи мають право вручати повістки усім військовозобов'язаним - і тим, хто має підстави для відстрочки, й людям з інвалідністю.

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