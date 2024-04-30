Майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, якого озброєння не вистачає війську.
"Головна проблема на сьогоднішній день – це нестача не самої зброї, а снарядів, в першу чергу до артилерійських систем. Саме тому нам дуже складно втримувати наступ ворога, який він постійно намагається здійснити. Через нестачу снарядів спочатку підори криють артою наші позиції, а потім ворожа піхота має можливість до цих позицій підійти", – пояснив він у своєму Telegram-каналі.
За словами Жоріна, на друге місце за важливістю він би поставив броньовану техніку. Вона необхідна війську для просування, логістики та забезпечення контратакуючих дій.
"Ми в Третій штурмовій, наприклад, дуже чекаємо Bradley", – додав військовий.
Війна в Україні: про які проблеми говорять військові
Командир другого штурмового батальйону 3-ої ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що ситуація на фронті дуже важка, і є велика проблема, яка полягає в нестачі людського ресурсу. За його словами, якщо раніше велика проблема полягала в артилерійських снарядах, в системах ближнього і дального ураження, в бронетехніці, то зараз – саме в людському ресурсі.
Про те, що Україна потребує мобілізації більшої кількості солдатів говорить і колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Марк Гертлінг. Він наголосив, що Сили оборони України також відчувають серйозний брак артилерії та боєприпасів, але ця проблема має бути вирішення з надходженням західної допомоги.
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