За словами Жоріна, на друге місце за важливістю він би поставив броньовану техніку.

Майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, якого озброєння не вистачає війську.

"Головна проблема на сьогоднішній день – це нестача не самої зброї, а снарядів, в першу чергу до артилерійських систем. Саме тому нам дуже складно втримувати наступ ворога, який він постійно намагається здійснити. Через нестачу снарядів спочатку підори криють артою наші позиції, а потім ворожа піхота має можливість до цих позицій підійти", – пояснив він у своєму Telegram-каналі.

За словами Жоріна, на друге місце за важливістю він би поставив броньовану техніку. Вона необхідна війську для просування, логістики та забезпечення контратакуючих дій.

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"Ми в Третій штурмовій, наприклад, дуже чекаємо Bradley", – додав військовий.

Війна в Україні: про які проблеми говорять військові

Командир другого штурмового батальйону 3-ої ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що ситуація на фронті дуже важка, і є велика проблема, яка полягає в нестачі людського ресурсу. За його словами, якщо раніше велика проблема полягала в артилерійських снарядах, в системах ближнього і дального ураження, в бронетехніці, то зараз – саме в людському ресурсі.

Про те, що Україна потребує мобілізації більшої кількості солдатів говорить і колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Марк Гертлінг. Він наголосив, що Сили оборони України також відчувають серйозний брак артилерії та боєприпасів, але ця проблема має бути вирішення з надходженням західної допомоги.

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