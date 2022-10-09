Раніше такі трофеї не були помічені в українських воїнів.

В Україні триває російський "ленд-ліз". Так, українські військові вперше захопили трофейний російський мінний загороджувач ГМЗ-3 "Маруся" (машина для укладання мін).

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

"Трофейна Маруся. Мінний загороджувач ГМЗ-3. Навіть стару радянську розробку кацапи описують як "анало-говнєт". Раніше такі трофеї не були помічені у ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

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Трофейна російська техніка в Україні

Стрімкий прорив України в Харківської області місяць тому призвів до того, що в руки українських воїнів потрапили сотні одиниць російської бронетехніки, оскільки російська армія, залишивши своє важке озброєння і склади з припасами, безладно відступила.

Росіяни також залишили велику кількість артилерійських снарядів радянського зразка, які майже закінчилися в України.

У британській розвідці припустили, що понад половина українського танкового парку складається з захоплених у російських військових машин.

Довідка УНІАН. ГМЗ-3 (гусеничний мінний загороджувач) – бойова машина інженерних військ збройних сил Союзу РСР та пострадянських держав.

Прийнятий на озброєння ЗС СРСР 1984 року. Призначений для механізованого протитанкового мінування під час бою. Постановка мін здійснюється на поверхню ґрунту без маскування або в ґрунт із маскуванням.

ГМЗ-3 забезпечує завчасну установку мінних полів на очікуваних танконебезпечних напрямках, а також при безпосередньому відбитті атак танкових та механізованих частин противника. Взвод мінних загороджувачів, що складається з трьох бойових машин, протягом 30 хвилин встановлює практично непрохідне для бронетанкової техніки мінне поле фронтом до 2,5-3 кілометрів.

Наявна на ГМЗ-3 навігаційна апаратура забезпечує як вироблення курсу, а й цифрове індексування встановлених мін, що дозволяє проводити фіксацію мінного поля на топографічній карті.

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