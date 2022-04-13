Українській армії потрібна сучасніша зброя, зазначив глава Міноборони.

Міністр оборони Олексій Резніков закликає країни-партнери надати Україні сучасні види далекобійної зброї.

Про це він повідомив іноземним журналістам під час відвідування зруйнованого російськими загарбниками Гостомеля, відео із зустрічі опубліковано на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Міністр оборони підкреслив, що українські Збройні сили потребують більш сучасної зброї. "Не радянського зразка, а я маю на увазі те, що відповідає стандартам НАТО", - уточнив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що українські Збройні сили потребують більше сучасної зброї. "Не радянського зразка, а я маю на увазі те, що відповідає стандартам НАТО", - уточнив Резніков.

Міністр оборони закликав країни-партнери надати Україні необхідні інструменти, а Україна "завершить справу".

"Нам потрібна зброя дальньої дії. Ми можемо їх стримати, але нам потрібно їх прогнати. Для цього нам потрібні РСЗВ з дальністю понад 40-50 км, нам потрібні протикорабельні ракети, щоб зупинити їх в Одесі й в Чорному морі, нам потрібно багато танків, броньованих машин і артилерії калібру 155 мм, оскільки вона більш ефективна", - наголосив Резніков.

Він уточнив, що отримані Україною протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger підходять для стримування просування окупантів, для знищення танків і повітряних цілей, але ця зброя має малий радіус дії.

"На необхідне щось далекобійне, для великих відстаней", - сказав Резніков і додав, що йдеться про наступальне озброєння.

Міністр наголосив, що часові рамки надання Україні такого озброєння мають дуже критичне значення.

Нагадавши, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Харкову, Києву, Чернігову, Маріуполю, Дніпру, Херсону, Сумам, Миколаєву і Житомиру.

Глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак говорив, що Україна зможе відбити збройну агресію Росії, якщо їй якнайшвидше нададуть необхідне озброєння.

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