За даними відомства, усі шкідливі e-mail були заблоковані та не потрапили до користувачів.

Міноборони України повідомило про невдалу кібератаку на відомство з боку Міноборони Росії.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби українського відомства на Facebook.

"Міністерство оборони країни 404 продовжує здійснювати невдалі спроби кібератаки на Міністерство оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на службові поштові адреси Міністерства оборони України з метою отримання доступу до службового листування були розіслані фішингові листи. Однак, за даними Міноборони, усі шкідливі e-mail були заблоковані та не потрапили до користувачів.

"У зв’язку з критично важливим оновленням бази сервера прошу терміново підтвердити свій обліковий запис, інакше пошта буде заблокована", - йшлося у фішинговому листі.

"Окрім того, у листі було зазначено фішингове посилання, доменне ім’я якого було зареєстроване 22.02.2022 та має ознаки приналежності до Міністерства оборони Росії. Всі потуги ворога лишилися марними. Кібервійська України разом з партнерами тримають оборону", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що перемога України у війні з Росією може відбутися пізніше, ніж хочеться. Зазначимо, Резніков також закликав українців не випадати з економічних процесів.

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