Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку.

Російські окупаційні сили обстріляли околиці Вишгорода.

Про це повідомляє поліція Київської області на сторінці у Facebook.

"24 березня окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрямку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку. За попередніми даними, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.

Як повідомляв УНІАН, найбільш небезпечними напрямками в Київській області залишалися Житомирська траса, Буча, Ірпінь, Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська та Макарівська громади, а також Мошун і північ Вишгородського району.

Вночі через окупантів на Київщині сталася масштабна пожежа. Внаслідок ворожого обстрілу згоріла виробничо-складська база площею 4 тисячі квадратних метрів.

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