Президент упевнений, що після перемоги Україна стане "однією з найпотужніших держав у Європі".

Більшість українців не просто готові жити 10-20 років в умовах війни, у них немає іншого виходу.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський 23 квітня під час прес-конференції у Києві на станції метро.

"Ми вже стали такою державою – захищати нашу землю протягом довгих років. Коли ми переможемо, у нас буде найсильніша та найдосвідчена армія. І ми станемо однією з найпотужніших держав у Європі", – зазначив він.

Крім того, під час прес-конференції Зеленський висловився про зустріч з Путіним, а також заявив, що Україна вийде з мирних переговорів у разі проведення "референдуму" РФ у Херсоні:

"Люди наші, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях в Херсоні... і в Запорізькій області, і на сході держави, повинні знати та повинні не допомагати окупантам".

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