За словами президента, деокуповано вже 918 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як в деокупованих містах і селах держава повертає нормальність життя, яке росіяни хотіли знищити назавжди.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Продовжується відновлення нормального життя в тих наших областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг роботи дійсно колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значимих для нас, для України", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що проводиться розмінування, відновлюється постачання електрики, води та газу, відновлюється робота поліції, пошти, структур державної та місцевої влади.

"На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів. Поновлюємо надання регулярної та екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур там, де це дійсно можливо. Бо загалом, на цей день, російські війська зруйнували або пошкодили вже 1 тисячу 18 освітніх закладів по всій нашій країні", - заявив Зеленський.

Крім того, почалося відновлення доріг та залізничного сполучення. Зокрема, відновлюється залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином, вже курсують потяги між містами Сумської області. За словами президента, команди "Укравтодору" і "Залізниці" працюють достатньо швидко, і він вдячний за цю оперативність.

"За те, що повертають людям відчуття нормальності життя, яке окупанти намагались знищити назавжди", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, глава держави перерахував, від чого залежить завершення війни Росії проти України. А також заявив, що Росія назавжди програла Україну.

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