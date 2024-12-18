Така тактика є відомою, вона була прописана і в наших бойових статутах до 2014 року, і це радянська тактика.

Солдати із Північної Кореї (КНДР) використовують дуже застарілу та дивну тактику ведення війни. Про це заявив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі Ранок.LIVE.

"Вони використовують вкрай застарілу тактику атакувальних дій. Це атаки в лінію, вони побудувалися і на відстані 10 кроків, тобто 5-7 кроків один від одного, чітко в лінію роблять наступальні дії... Це на убой, навіть дрони не потрібні, їх просто будуть розстрілювати зі стрілкової зброї. До того ж, вони по-іншому тримають автомат, ніби це гвинтівка. Можливо, в Північній Кореї вони тренувалися саме з гвинтівками, а не автоматами", - сказав він.

За його словами, така тактика є відомою, вона була прописана і в наших бойових статутах до 2014 року, і це радянська тактика.

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"Дивно, що командир російського підрозділу дає команду росіянам наступати за правилами, а корейцям - тією тактикою, яку вони знають. Перенавчити атакувати їх невеликими групами можна за один раз. Але мені здається, що це може свідчити про не дуже хороші взаємовідносини між росіянами і північнокорейцями, і що це навмисні дії, що їх таким чином посилають на вірну загибель", - пояснив Гетьман.

Війська КНДР на Курщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, північнокорейські війська, дислоковані в Курській області Росії, вже зазнали значних втрат у сутичках з українською армією. За інформацією Bloomberg, втрати є серед усіх чинів північнокорейських військ, які обчислюються сотнями.

Водночас військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів, що військові з КНДР, яких Росія використовує проти України, змінили тактику штурмів в Курській області. Він зазначив, що раніше вони йшли на позиції Сил оборони по 1-2 солдати, а зараз сунуть десятками - по 30-50 осіб одночасно.

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