Сьогоднішні польоти А-50 також пов'язані з повітряною тривогою по всій території України, яка була після 14:00.

Польоти літака-розвідувача А-50, який баражує у небі Білорусі і піднявся у повітря сьогодні близько 13:00, пов'язані з обстрілами у Запоріжжі і інших регіонах.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

За його словами, сьогоднішні польоти А-50 також пов'язані з повітряною тривогою по всій території України, яка була після 14:00.

"Річ у тім, що сьогодні і завтра, 13 і 14 липня, у місті Стамбул відбуваються чотиристоронні переговори між Росією, Україною, ООН і Туреччиною щодо розблокування наших портів та організації вивезення зерна для доправлення у ті країни, в які ми його доставляємо. Я думаю, що не випадково незадовго до цього були повітряна тривога і удар по Запоріжжю, а також літак-розвідник у небі Білорусі – все по часу приблизно співпало. Прямий зв’язок. Росія навіть таким чином намагається посилити свої переговорні позиції", – пояснив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вперше з 4 квітня в небо над Білоруссю підняли російський літак ДРЛО А-50 і винищувачі. Протягом ночі спостерігалася підвищена авіаційна активність над Білоруссю. Літак А-50 закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах о 05:10. Таким чином, чистий час його роботи в повітрі склав 6 годин 20 хвилин.

Також сьогодні в Запоріжжі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Окупанти здійснили обстріл інфраструктури міста. Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними 14 людей отримали поранення.

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