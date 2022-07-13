Після ворожого обстрілу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокуратура повідомила вже про 14 поранених в результаті ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу Генерального прокурора України.

Зазначається, наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 13 липня 2022 року військові країни-агресора здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними 14 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Запоріжжі зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Російські окупанти поцілили в одне з підприємств. Попередньо повідомлялось, що унаслідок ударів поранено сім людей. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя.

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що у Запоріжжі внаслідок влучання ворожих ракет у підприємство виникла пожежа, на місці значні руйнування.

На місці працюють усі відповідні служби, розбирають завали. Під ними ще можуть знаходитися люди. Кількість і стан поранених уточнюється, зазначили в ОВА.

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