Реактивні системи залпового вогню HIMARS стріляють снарядами, а не ракетами. Їх особливість полягає в розмірах, дальності ураження і вартості виробництва. Хоча останній аспект під питанням, адже ціна високоточних снарядів для цих американських РСЗВ теж немаленька.
Такою інформацією поділився військовий експерт Олег Жданов під час спілкування з підписниками на своєму персональному YouTube-каналі.
"Ракета від снаряда відрізняється розмірами, вартістю і своїми характеристиками. Все, що невеликого розміру і досить недорогої вартості, хоча вартість сьогодні вже під великим питанням, тому що високоточні боєприпаси для HIMARS теж коштують досить великих грошей. Але тим не менше: ніякого вибивного снаряда немає, ніякого розгону першого ступеня, другого ступеня теж немає. HIMARS — це реактивні снаряди. Вони мають невеликий розмір, вони мають невелику дальність", — заявив Жданов.
Далі військовий експерт уточнив щодо радіусу дії. Снаряди можуть вражати цілі на відстані 75 км., і це небагато в порівнянні з оперативно-тактичними ракетами з дальністю пострілу до 300 км.
"Тому це все-таки снаряд. І у нього є твердопаливний заряд пороховий, який є маршовим двигуном. Горіння цього заряду в обмеженому просторі створює реактивну тягу, за рахунок чого цей снаряд відлітає. І коли ви на відео бачите стрілянину з HIMARS, ось цей шлейф білого диму за снарядом — ось це і є робота порохового двигуна", — додав Жданов.
Аналітик також порівняв пакети для зарядки HIMARS. Якщо мова про снаряди, то їх буде шість штук. А ось кожна ракета для РСЗВ йде в окремому пакеті. Це говорить про її розміри і характеристики.
Нагадаємо, 8 вересня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, наскільки ефективно ЗСУ використовують HIMARS. За його словами, українські захисники вразили з РСЗВ понад 400 цілей.
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