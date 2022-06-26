Путін прибув до Кремля відразу ж після зустрічі з Олександром Лукашенком в Санкт-Петербурзі.

У ніч з 25 на 26 червня президент країни-агресора Володимир Путін терміново прибув в Кремль.

Путін прибув до Кремля відразу ж після зустрічі з Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі, повідомляють у соціальних мережах.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російському пропагандистському ресурсу ТАСС повідомив, що диктатор приїхав до Кремля "не для підготовки екстреної заяви".

Зустріч Путіна з Лукашенком:

25 червня 2022 року Лукашенко на зустрічі з Путіним прокоментував ізоляцію Калінінграда Литвою.

Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

Раніше український політолог Петро Олещук оцінив шанси наступу Росії на Литву і погрози Путіна щодо країн НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: