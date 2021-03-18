Перший президент України нагадав про відповідальність Росії, як держави-окупанта, за ситуацію в Криму.

Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію з водою в Криму.

Про це заявив перший президент України, голова української делегації в мінській ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Зараз я бачу, що Крим хочуть перетворити на військову базу і вже введений Крим в систему Російської Федерації, став одним з округів, то тепер за все несе відповідальність Росія. І Україна просто так поставляти воду в Крим не буде, тому що ми не знаємо, кому ця вода піде – громадянам на полив, чи військовим заводам, чи ще комусь. За все несе відповідальність Росія", – сказав Кравчук.

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Він спрогнозував загострення даного питання шляхом можливих агресивних дій Росії.

"Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь – цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії. Це можливо. Але примусити у такий спосіб Україну постачати воду - нічого не вийде", – заявив Кравчук.

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.

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Автор: Юрій Годован