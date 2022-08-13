На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають.

Ворог безуспішно штурмував низку напрямків. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції із ствольної, реактивної артилерії і танків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Бахмутському напрямку артилерія і танки ворога вражали райони Часового Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара, Спірного, Роздолівки, Яковлівки, Вершини та Зайцевого. Авіаудари фіксувалися неподалік Яковлівки, Веселої Долини, Зайцевого, Бахмута та Соледара. Противник вів штурмові дії в напрямках Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Красногорівка і Новобахмутівка. Літаки штурмової авіації вдарили біля Мар’їнки.

"Загарбники вели наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак - Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад. На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають", - наголосили у Генштабі.

Тим часом, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції із ствольної, реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Вугледар, Богоявленка, Новопіль, Залізничне, Гуляйпільське, Ольгівське, Шевченко, Бурлацьке, Новосілка, Дрожнянка, та Новоданилівка. Завдав авіаудару в районі Новосілки.

У напрямку Сторожове – Новосілка наші воїни успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії в районах Посад-Покровського, Степової Долини та ще 27 населених пунктів.

Ворог намагався вести наступальний бій в напрямку Сухий Ставок – Лозове, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційних ударів біля Осокорівки та Андріївки.Продовжував ведення повітряної розвідки БпЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

У Генштабі також наголосили, що зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ зазнає невдачі у формуванні добробатів для участі у війні проти України.

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