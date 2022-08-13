Погано навчених добровольців кидають відразу на фронт.

Суб'єкти Російської Федерації брешуть, перебільшуючи кількість людей, які нібито записалися в добровольчі батальйони, щоб приховати невдачі у їх формуванні та залучити більше людей.

Про це йдеться в новому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Суб'єкти Російської Федерації, ймовірно, невірно повідомляють про інтерес до цих добровольчих загонів, щоб спонукати більше жителів брати участь у кампаніях з вербування", - йдеться у звіті.

Зокрема, російське опозиційне видання "Медіазона" повідомило, що кілька суб'єктів РФ спотворюють інформацію про свої успіхи в залученні добровольців. Наприклад, в Республіці Татарстан місцева влада стверджувала, що до кінця червня набрали 300 добровольців і знайшла 400 потенційних новобранців. При цьому влада оголосила про перекидання тільки 5 добровольців зі складу батальйону в Україну, а також продовжувала рекламувати контрактну службу. А Республіки Дагестан і Калмикія оголосили про формування стрілецьких і мотострілецьких полків в червні і з тих пір нічого не повідомляли про це, що свідчить про невдачі у формуванні полків.

"Цілком ймовірно, що російські сили направляють невеликі групи новобранців на полігони і в Україну, коли вони підписують контракти", - зауважують аналітики.

Республіка Карелія стверджувала, що набір в місцеві добровольчі батальйони закінчився 15 липня, але насправді активний набір триває. А офіційні особи Челябінської області заявили, що набрали 514 добровольців - два добровольчих батальйони, а потім - що відправили в Україну тільки половину одного передбачуваного батальйону,125 новобранців. Республіка Марій Ел, яка спочатку вимагала від добровольців наявності військового досвіду, тепер, як з'ясували журналісти, пропонує призов без попередньої служби.

"Звіт "Медіазони" підтримує первинну оцінку ISW про те, що Кремль щосили намагається знайти будь-які підкріплення для продовження своєї війни в Україні, але ці зусилля навряд чи створять боєздатні або згуртовані сили, необхідні для досягнення мети Кремля щодо захопленню всієї України", - відзначають аналітики.

Добровольців, яких все ж вдалося залучити, відправляють безпосередньо в зони бойових дій. Зокрема, російські Telegram-канали повідомляють, що добровольчі козачі загони діють у Харківській та Запорізькій області.

"Розміщення погано навчених добровольців підтверджує попередні оцінки ISW про те, що російські сили не приділяють пріоритетну увагу Харківській і Запорізькій областям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через значні втрати окупанти переносять ротації своїх підрозділів і вимушене поповнюють дефіцит офіцерів з сержантського складу.

Крім того, напередодні у РФ фактично визнали, що кидають проти Збройних сил України завербованих злочинців.

За даними деяких ЗМІ, власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

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