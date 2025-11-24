РФ атакує Одесу серед білого дня: Плетенчук пояснив, що відбувається

У Чорному морі на поведінку противника можуть впливати й погодні умови.

Останнім часом окупаційна армія РФ здійснює по Одесі та Одеській області дронові атаки, які можуть тривати понад 7 годин поспіль – у Військово-морських силах ЗС України вважають, що таким чином Москва демонструє свою "дипломатичну" реакцію на можливі перемовини.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Це питання лежить навіть не у військовій площині. Це більше питання геополітичне, в принципі. Якщо ми просто подивимося у ретроспективі, то помітимо, що російські агресори завжди посилюють тиск на нас, як тільки заходить мова про будь-які перемовини… Як тільки заходить мова про те, що можливий якийсь діалог, вони одразу починають посилювати тиск. Це – так звана московська дипломатія. Тому в принципі це цілком в їхньому дусі", - сказав представник ВМС.

Відео дня

Що стосується ефективності таких денних ударів, за словами речника, вдень ці цілі краще видно – таким чином, ефективність збиття вище, ніж вночі.

Плетенчук також розповів про застосування ворогом ракет типу "Калібр" з території Чорного моря: "Щодо застосування ситуації стала. Це два рази на місяць в середньому. В цьому місяці вони вже свій ліміт виконали. Хочеться вірити, що на цьому її зупиняться, але, звісно, очікувати можна чого завгодно, і ми завжди залишаємося на сторожі. Що стосується загалом виходів – це стало доволі нечасто відбуватися. Зокрема, можуть впливати і погодні умови - все ж таки зараз міжсезоння, але, як ви бачите, вони таке м'яке досі", - сказав Плетенчук.

Він додав, що російські кораблі фактично в морі не спостерігається. Водночас працює ворожа, але вона не може дозволити собі наблизитися, зокрема до узбережжя Одеської області. Проте противник готовий ризикувати розвідувальними дронами, які періодично втрачає. Іноді росіяни застосовують дрони-розвідники в інтересах своїх підрозділів, які завдають ударів балістикою з території тимчасово окупованого Криму, зокрема по Одещині. Як пояснив Плетенчук, у зоні уваги підрозділів армії-агресора, які базуються у Криму, здебільшого південна частина України.

Ситуація в Чорному морі - що відбувається

Нагадаємо, раніше у ВМС ЗСУ пояснили, що РФ намагається завадити роботі зернового коридору, бо він як кістка поперек горла в окупантів. Тому що стала робота "коридору" - експортні спроможності, можливість наповнювати бюджет України. Як зазначили у ВМС, попри всі спроби росіян, військові моряки продовжують успішно виконувати завдання. За два роки кількість суден, які вже скористалися коридором, перевищує 6 тисяч одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: