На Вовчанському напрямку ворог проводить ротацію піхоти 'в один кінець', – військовий

За його словами, здебільшого до атак біля Вовчанська залучені підрозділи "Шторм-Z", що складаються із завербованих у тюрмах росіян.

На Вовчанському напрямку у Харківській області російські окупанти проводять ротацію піхоти "в один кінець", адже назад ці солдати повертаються дуже нечасто. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе.

За його словами, противник постійно намагається штурмувати. Здебільшого у таких атаках в районі Вовчанська залучені підрозділи "Шторм-Z", що складаються з росіян, які з різних причин опинилися у тюрмах, де були завербовані. Як пояснив Коссе, саме всередині таких підрозділів відбувається постійна ротація.

"Ну, як це можна назвати піхотною ротацією? Це ротація в один кінець, тобто вони відправили підрозділ – він не повернувся, і їм шукають заміну", - розповів військовий.

Він додав, що більшу небезпеку становлять дрони противника.

"Це несе в собі певну небезпеку, тому що вони використовують дуже багато безпілотних систем, дуже багато розвідувальних дронів, багато крил, "Шахедів"… Вони запускають все, що можна запустити... Тобто дронові підрозділи вже більш, так би мовити, елітні. Застосовують все новітнє, що з’являється, це все починається з Вовчанська", - сказав Коссе.

Крім того, зазначив він, якщо ворогу вдається підійти ближче до українських позицій, то розпочинаються стрілецькі бої. За словами Коссе, бійці, які протидіють у них окупантам, – справжні титани.

Ситуація у Вовчанську

Нещодавно командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костянтина Гордієнка Віталій Попович розповів, що російський наступ на півночі Харківщини зупинено.

Водночас, за його ловами, тривають жорстокі бої за руїни Вовчанська, де окупанти втратили фактично цілу бригаду, марно намагаючись форсувати річку Вовча. Як зазначив військовий, загарбники виснажені, їхній наступ захлинувся, а українські бійці перейшли до активної оборони та стабілізаційних дій.

