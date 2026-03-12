Уряди країн закликають громадян менше їздити на авто: причина у нафтовій кризі

Уряд Філіппін запровадив у деяких державних установах тимчасовий чотириденний робочий тиждень.

Через різке зростання цін на нафту внаслідок конфлікту на Близькому Сході уряди деяких країн вже закликають громадян відмовлятися від поїздок автомобілем.

Як пише CNBC, міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Ааґаард закликав громадян скоротити споживання енергії та по можливості відмовлятися від поїздок автомобілем.

За його словами, війна на Близькому Сході змусила Данію активніше використовувати власні нафтові резерви, оскільки ціни на "чорне золото" різко зросли, а завершення конфлікту поки не проглядається. В інтерв’ю данському мовнику DR Ааґаард закликав громадян економити енергію.

"Якщо є якесь споживання енергії, без якого можна обійтися, і якщо немає гострої потреби їхати автомобілем – краще цього не робити", – сказав міністр.

Він наголосив, що економія енергії найближчим часом матиме два позитивні ефекти: по-перше, це дозволить громадянам витрачати менше грошей, а по-друге, допоможе довше зберегти державні енергетичні резерви.

Подібні попередження лунають і в інших державах.

У Великій Британії автомобільні організації закликали водіїв відмовитися від "несуттєвих поїздок" та змінити стиль водіння, щоб зменшити витрати пального.

У В’єтнамі Міністерство промисловості та торгівлі порадило компаніям ширше застосовувати дистанційну роботу та скорочувати поїздки, щоб знизити попит на пальне.

Тим часом уряд Філіппін запровадив у деяких державних установах тимчасовий чотириденний робочий тиждень, щоб зменшити споживання енергії та пального.

А новозеландські чиновники розглядають можливість відновлення законів, прийнятих кілька десятиліть тому, щодо обмеження використання транспортних засобів, якщо конфлікт на Близькому Сході спричинить серйозні перебої з постачанням пального.

Як пише The Sun, міністр фінансів Нової Зеландії Нікола Вілліс повідомила, що чиновники обговорювали використання законодавства, прийнятого в 1979 році після іранської революції, для врегулювання потенційної кризи.

Згідно з цими законами, власники автомобілів повинні будуть призначити один день на тиждень, коли вони не зможуть користуватися своїм транспортним засобом, і їм загрожуватимуть великі штрафи, якщо їх спіймають. Ці так звані "дні без автомобілів" востаннє діяли з липня 1979 року по травень 1980 року.

У Новій Зеландії, яка залежить від імпорту палива, середня ціна на бензин зросла майже на 10% з початку війни на Близькому Сході, а ціна на дизельне паливо зросла більш ніж на 20%.

Вілліс наголосила, що обмеження на автомобілі будуть потрібні лише, "якщо ми побачимо реальні перебої в нашій здатності отримувати пальне".

Міністр енергетики Шейн Джонс заявив, що наразі в Новій Зеландії або на шляху до неї є паливо, якого вистачить приблизно на 50 днів.

Національна авіакомпанія Air New Zealand також оголосила про скасування 5% своїх рейсів на наступні два місяці, переважно на внутрішніх маршрутах, через зростання цін на авіаційне паливо.

Війна на Близькому Сході спричинила найбільший збій постачання в історії світового нафтового ринку. Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства, постачання сирої нафти та нафтопродуктів через Ормузьку протоку скоротилися з приблизно 20 млн барелів на добу до війни до мінімальних обсягів зараз.

12 березня ціни на золото впали через зміцнення долара та зменшення сподівань на зниження процентних ставок у США в найближчому майбутньому, оскільки підвищення цін на енергоносії посилило побоювання щодо інфляції.

