Росія хоче збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі, - Сирський

Росіяни прискорюють створення підрозділів БПЛА.

Росія до 1 квітня планує збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

За його словами, війна вступила у нову стадію, і збільшення протяжності "кілл-зон" стає наслідком зростання спроможностей ударних БПЛА.

Щоб перемогти в цій війні технологій, як наголосив головком, Україні потрібно нарощувати темп розробки ефективних безпілотних систем, їх закупівлі для війська та використання на полі бою.

"На нараді з питань розвитку безпілотних систем розвідка доповіла, що цього року росіяни прискорюють створення підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де наш ворог втрачає ініціативу й території. До 1 квітня в РФ запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців", - заявив Сирський.

Він також розповів, що загалом, у лютому нашими безпілотниками було уражено понад 105,2 тис. цілей противника. Із них чверть – на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗС України.

Головком підкреслив, що Сили оборони України і надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу.

"Розвиваємо власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні. Нашими безпілотниками за місяць уражено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника. Також для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах Збройних Сил України створюються взводи перехоплювачів БпЛА. Їхнє завдання – знищення FPV-дронів, квадрокоптерів, ударних безпілотників противника, поліпшення логістики для наших військ. Застосовуються антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети тощо", - зауважив Сирський.

Міноборони змінює підхід до закупівлі дронів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Михайло Федоров анонсував зміну підходу до закупівель дронів. За його словами, відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою - без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.

Міністр наголосив, що перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати "зоопарк" неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах. Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті.

