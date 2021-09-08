Український парламент також просить не визнавати легітимність виборів до Держдуми у разі проведення голосування на цих територіях.

Верховна Рада України закликала світову спільноту застерегти органи влади та окупаційну адміністрацію Російської Федерації від проведення виборів до Державної думи РФ на тимчасово окупованій території України - Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також від залучення до участі у виборах громадян України, які проживають на окупованій частині Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови проголосували 318 народних депутатів із 346, зареєстрованих в сесійній залі.

ВР звертається до міжнародних організацій, парламентських асамблей, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з проведенням незаконних виборів до Держдуми Росії. Річ у тому, що РФ планує їх проводити також і на тимчасово окупованій частині території України - в АР Крим та Севастополі. Окрім цього, до російського голосування також можуть бути залучені громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, та яким у порушення законодавства України видали паспорти громадян РФ.

Постановою передбачається визнати, що намір органів влади та окупаційної адміністрації РФ є порушенням:

Конституції та законодавства України;

Основних принципів та норм міжнародного права;

Статуту Організації Об'єднаних Націй;

Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року;

Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року;

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" №68/262, ухваленої 27 березня 2014 року на 68-й сесії ГА ООН;

Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та інших міжнародно-правових актів.

Читайте такожНа Донбасі поранено українського військовогоУ самому Зверненні ВР просить уваги у Ради безпеки та Генасамблеї ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу, НАТО, Ради Європи, інших міжнародних організацій, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, ПА НАТО, ПА ОБСЄ, Міжпарламентського союзу, іноземних парламентів та урядів. Україна закликає усі ці установи застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти органи влади та окупаційну адміністрацію Росії від проведення виборів у Держдуму на території Криму та з залученням громадян України.

Також ВР закликає світову спільноту:

Вжити заходів для протидії спробам РФ залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України;

засудити дії РФ з організації і проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України;

не визнавати легітимність виборів у Держдуму РФ 19 вересня та її подальших рішень у разі проведення голосування на тимчасово окупованій частині території України.

Крім того, український парламент закликає не допустити включення до російських делегацій до парламентських асамблей міжнародних організацій депутатів, які обрані з урахуванням голосів тимчасово окупованих територій АР Крим та м. Севастополь, а також окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що журналіст оприлюднив нові фотодокази грубого порушення Росією Мінських угод. У Донецьку розвісили борди з нагадуванням про російські вибори, до яких країна-агресор хоче залучати мешканців ОРДЛО.

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Автор: Таня Поляковська