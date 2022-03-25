Повідомляється, що з 648 осіб батальйонної тактичної групи 200-ї бригади РФ вижили тільки троє.

В ході військових дій Росії проти України загинули 645 з 648 військових батальйонної тактичної групи 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі ОП.

"Невдала назва", - зазначив він, відсилаючи до військового кодування "Вантаж 200", яким при перевезенні позначають цинкову труну з тілом загиблого військового.

З усіх російських військовослужбовців цієї батальйонно-тактичної групи в живих залишилися тільки троє, двоє поранені, повідомив Арестович.

Раніше у РФ озвучили втрати своїх військових в Україні, але применшили їх у 12 разів.

Війна в Україні: втрати російських окупантів

Сьогодні вранці, 25 березня, Генштаб ЗСУ повідомляв, що втрати окупантів в Україні перевищили 16 тисяч осіб. Це орієнтовні дані, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю боїв.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали: особового складу – 16 тис. 100 осіб, танків ‒ 561 одиниця, бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 625 од., артилерійських систем – 291 од., реактивних систем залпового вогню – 90 од., засоби ППО – 49 од., літаків – 115 од., вертольотів – 125 од., автомобільної техніки – 1089 од., Кораблі/катери – 5 од., цистерн з ПММ – 72, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53, спеціальної техніки – 18.

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