Вони втратили особовий склад та техніку на одному з напрямків.

Сили оборони України за добу знищили понад 100 російських окупантів на Таврійському напрямку.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram. Загалом, протягом минулої доби загарбники 19 разів атакували українські позиції та здійснили 763 обстріли, завдав 1 ракетного та 12 авіаударів.

Водночас, українські артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1255 вогневих завдань. "За останню добу втрати ворога склали 359 осіб (безповоротні - 102, поранені - 257)", - повідомив Тарнавський.

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Також, знищено 24 одиниці військової техніки російських військ. Це - 2 артилерійські системи та міномети, 2 реактивних системи залпового вогню, 14 безпілотних літальних апаратів, 3 одиниці автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки. Крім того, було знищено 7 складів боєприпасів.

Контрнаступ України: останні новини

У прес-центру сил оборони Таврійського напрямку повідомляли, що з початку контрнаступальних дій їм вдалося звільнити від загарбників понад 255 кв.км української території.

Повідомляється, що за добу бійці можуть просуватися на 50-200 метрів, однак інколи їм треба закріпитися та захиститися від протидії загарбницьких військ.

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