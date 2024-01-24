Також підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу противника.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі також наголосили, що Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

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"Ворог завдав два ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та пункту управління противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п'ять балістичних ракет "Іскандер-М", дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Упродовж доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках ділянки фронту. Зокрема, ворог атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках. На фронті відбулось 50 бойових зіткнень.

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