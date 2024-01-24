Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу противника", - йдеться у повідомленні.
В Генштабі також наголосили, що Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.
"Ворог завдав два ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - мовиться у зведенні.
Війна в Україні - новини
Як повідомляв УНІАН, минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та пункту управління противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п'ять балістичних ракет "Іскандер-М", дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Упродовж доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках ділянки фронту. Зокрема, ворог атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках. На фронті відбулось 50 бойових зіткнень.