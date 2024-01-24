За добу в Херсонській області агресор втратив "Град", ⁠13 гармат, танк та міномет.

В Україні на лівобережжі російська армія активізувала спроби вибити українських захисників з їхніх позицій.

Як повідомила прес-служба Сил оборони півдня України, минулої доби ворог знов активізував наступальні дії, намагаючись вибити підрозділи ЗСУ з їхніх позицій на лівобережжі Дніпра. "Агресор здійснив сім марних штурмів та, зазнавши втрат, відійшов на свої попередні позиції. Водночас наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму", - наголосили у пресслужбі.

Також стало відомо, що Сили оборони б'ють по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах. Зокрема, вже отримано підтвердження того, що минулої доби на лівому березі стало менше на ⁠26 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град", ⁠13 гармат, танк, міномет, човен, станцію радіоелектронної боротьби та ⁠8 одиниць автомобільної техніки. Також знищено три польові пункти боєпостачання та три спостережні пункти.

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За даними Сил оборони, наразі у Чорному морі залишаються десять кораблів ворожого флоту, серед яких два підводних та надводний ракетоносій. Їхнє загальне спорядження - 16 "Калібрів". В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один корабель РФ.

За даними прес-служби, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог завдав удар із застосуванням тактичної авіації з моря: дві крилаті ракети типу Х-31П були випущені в напрямку Одещини, але у повітрі втратили свою бойову спроможність. Руйнувань та пошкоджень через цю атаку не зафіксовано.

На Херсонщині місцеві жителі страждають від ударів російської армії. Йдеться, що там загарбники активізували тактичну авіацію для запусків керованих авіабомб. 3окрема, три авіаційні удари із застосуванням 16 КАБів призвели до руйнувань житлового сектора у населених пунктах Берислав, Новоберислав, Шляхове, Милове та Качкарівці. Внаслідок бомбардувань загинула цивільна людина, ще дві - отримали поранення.

Окрім того, противник по прифронтових регіонах застосував 16 FPV-дронів та скинув з БПЛА інших модифікацій стільки ж осколкових боєприпасів. Під дроновими атаками перебували Берислав, Берегове, Кізомис, Качкарівка, Саблуківка, Станіслав, Антонівка, Кринки, Михайлівка Херсонської області, а також Дмитрівка та Солончаки - на Миколаївщині. Через цей терор у Саблуківці загинув цивільний, у Бериславі дрон атакував спеціалізовану автівку ДСНС, поранено цивільного водія, ще один цивільний поранений в середмісті на вулиці.

"Ворог вісім разів вдарив артилерією по Херсону. Також були обстріляні Первомайське, Антонівка, Михайлівка, Станіслав, Садове на Херсонщині та Солончаки на Миколаївщині. Загинули дві цивільні особи та дві поранено. Пошкоджено завод, автопарк, дитячий садок, дві багатоповерхівки, близько трьох десятків приватні будинки та автомобіль", - розповіли у Силах оборони.

Який день війни сьогодні, і що треба знати про втрати Росії

24 січня 2024 року - 700 день повномасштабної війни між українцями та росіянами. Нагадаємо, напередодні значно скоротилася кількість штурмів, які здійснили російські окупанти на лівобережжі - агресор здійснив лише один марний штурм українських позицій.

Своєю чергою, Сили оборони на лівому березі знищили 11 окупантів разом з важливою технікою, яку "утилізовано". Зокрема, йшлося про реактивну систему залпового вогню "Град", танк, сім гармат, дві самохідні артилерійські установки, в тому числі "Піон". Також було утилізоване 12 одиниць автомобільної техніки, комплекс відеоспостереження "Муром-М", два човни та пункт управління БПЛА Zala.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 24 січня 2024 року становлять приблизно 378 660 супротивників.

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