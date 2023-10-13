Захисники України вдарили по ворожих складах боєприпасів, знищили десятки одиниць бронетехніки та артилерії.

Минулої доби українські воїни на Таврійському напрямку ліквідували ще понад 780 російських окупантів та 80 одиниць ворожої техніки.

Про зростання втрат супротивника повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. За його словами, впродовж доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 831 артобстріл.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1 589 вогневих завдань. Відтак, вдалося завдати росіянам значних втрат. Зокрема, знешкодити 786 російських загарбників та знищити 80 одиниць військової техніки ворога.

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Знищено 13 танків, 34 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, 3 протитанкові ракетні комплекси, протитанковий гранатомет, засіб протиповітряної оборони, 6 безпілотників та 5 автомобілів. Також ліквідовано 4 склади боєприпасів ворога.

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Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 285 тис. 920 своїх військових та понад 40 тис. одиниць військової техніки та озброєння.

Зокрема, минулої доби українські військові ліквідували ще 1 030 російських окупантів, а також 26 танків, 49 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи тощо.

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